الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسوقعت جامعة الملك فيصل أمس اتفاقية تعاون مع جمعية البيئة ومكافحة التصحر السعودية على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى 31 من مايو 2022م.ومثل الجامعة في التوقيع معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي ومثل الجمعية سمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر.وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً للدور الرائد الذي تقوم به جامعة الملك فيصل بالمملكة من واقع الخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية وخدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية أكاديمياً ومهنياً، والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في مختلف المجالات ، وحيث يتوفر في الجامعة العديد من الكليات والمراكز البحثية المتخصصة والتي يمكن أن تسهم بدورها في تنمية المجتمع والاهتمام بالبحث العلمي في مجال مكافحة التصحر ، بما يحقق طموحات ورؤية المملكة الشابة 2030 والتي تؤكد على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وغير ذلك من القطاعات ذات علاقة.كما تأتي حرصاً من جمعية البيئة ومكافحة التصحر على تأسيس شراكات نوعية مع الجهات البحثية والتدريبية والتطويرية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ مهامها الرئيسية بما يتلاءم مع طموحات ورؤية الوطن 2030.//انتهى//16:14ت م0128