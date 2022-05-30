الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسوقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم، على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة حائل؛ لتعزيز التعاون في مجال تنمية الغطاء النباتي والتشجير وتطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في المنطقة؛ حيث وقَّع من جانب المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد العبد القادر، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي عمر العبدالجبار.وتهدف مذكرة التفاهم بين المركز والهيئة إلى تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين في مجال تنمية الغطاء النباتي والتشجير، وتطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في منطقة حائل، ومواءمة أهداف التنمية المشتركة والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء والوصول إلى التنمية المستدامة التي تعزز جودة الحياة.وتشمل مجالات التعاون عددًا من المحاور التي تهم الطرفين، ومنها: تحقيق التعاون المأمول في مشاريع التشجير وتنمية الغطاء النباتي، والتنسيق والتواصل حول آليات تنفيذ برامج مشروع مبادرة دراسات السعودية الخضراء، والتعاون لإطلاق مبادرة "حائل الخضراء"، وإشراك الهيئة في جهود تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية، ومنها تأهيل وتطوير متنزه مشار الوطني، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المشتركة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سلسلة من العقود والاتفاقيات، التي يوقعها المركز؛ لتعزيز التعاون مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية تنفيذًا للمبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.//انتهى//16:17ت م0129