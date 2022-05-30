الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأتمَّ اليوم أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً أداء الدراسة الدولية لتقييم الطلبة PISA 2022، وذلك بعد منافسة مع 600 ألف طالبٍ وطالبةٍ في 79 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED).واستمر تطبيق الدراسة إلكترونياً في عددٍ من مدارس التعليم العام على مدار يومين من 29 حتى 30 مايو، مستهدفة معارف الطلبة في كل من المهارات الرياضية بما نسبته 70%، والمهارات اللغوية بما نسبته 30% موزعة بين مُقرّري القراءة والعلوم.وتُعد الدراسة الدولية لتقييم الطلبة PISA دراسة استقصائية تُجرى كل 3 أعوامٍ على الطلبة في سن 15 عامًا، بهدف تقويم مدى تحصيلهم للمعارف الرئيسة في مقررات القراءة والعلوم والرياضيات، إلى جانب قدرتهم على توظيفها لحل المشكلات اليومية.وتأتي مشاركة طلاب وطالبات المملكة في الدراسة الدولية PISA 2022 الثانية من نوعها، فقد سبقها مشاركتهم لأول مرة في العام 2018، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم لتحسين وتجويد مخرجات العملية التعليمية، إذْ تسهم نتائج الطلاب والطالبات في تقديم مؤشراتٍ ذات أبعاد إستراتيجية لأداء المنظومة التعليمية في المملكة.// انتهى //16:58ت م0145