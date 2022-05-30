الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستشارك جامعة الملك فيصل في أعمال المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي يقام في مركز المعارض بالرياض لمدة ثلاثة أيام.واستعرضت الجامعة في جناحها وفي ضوء هويتها المؤسسية الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية أحدث منجزاتها العلمية والبحثية في مجال تقنيات التشجير ومكافحة التصحر ومن بينها جهاز مبتكر لدراسة الخصائص الكهربائية لعينات من التمور، والذي يقوم بقياس الخصائص الكهربائية للتمر وتحويلها إلى بيانات وأرقام من خلال تطبيق لمعالجة تلك البيانات وتحويلها من خلال معادلات رياضية إلى وحدات أو أرقام تعكس الخصائص الطبيعية التي يتميز بها التمر مثل كمية الكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والألياف والرطوبة والكثافة والصلابة والحموضة والنشاط المائي وغيرها.يذكر أن الجهاز يمثل نقلة علمية نوعية تغني عن الطرق الكيميائية التقليدية، كما أنه معقول التكلفة وسهل الاستخدام، وذو جودة عالية بالنسبة للنتائج النهائية التي تصدر عنه.//انتهى//17:05ت م0147