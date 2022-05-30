تبوك 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بحضورعدد من وكلاء الوزارة.ونوه سموه بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها منظومة البيئة والمياه والزراعة، والمشاريع التي تنفذها بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وأعمال الوزارة في المنطقة ومحافظاتها بالإضافة إلى استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها منظومة البيئة والمياه والزراعة والتي تشمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والتي تعكس خدمات متواصلة للمواطنين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.من جهته أشاد معالي المهندس الفضلي بما حظيت به منطقة تبوك من مشاريع تنموية ، بمتابعة ودعم واهتمام من سمو أمير المنطقة.حضر اللقاء الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، ونائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ إبراهيم الشارخ ورئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر العتيق ومدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي ومدير وحدة أعمال المياه بالمنطقة المهندس صالح الشراري.// انتهى //17:17ت م0148