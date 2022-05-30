الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسوقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم ، بهدف تطوير طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة "فرص"، وذلك للإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لعقارات الدولة، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه.ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس خالد بن محمد الدغيثر، في حين مثل الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب المحافظ لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال حمزة بن عبد العزيز العسكر.وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال المحلية واستقطاب استثمارات أجنبية في ظل إجراءات ميسرة في بيئة تتسم بالشفافية وتمنح الجميع فرصًا متساوية للمنافسة، حيث ستقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بالاستفادة من بوابة "فرص" بغرض طرح وإدارة الفرص الاستثمارية الخاضعة للهيئة.يُذكر أن بوابة فرص هي منصة رئيسة يتم من خلالها طرح وإدارة الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات وبلديات المملكة، حيث تُمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع تفاصيل الفرص بسهولة وتمكين التقديم عليها وتوقيع العقود إلكترونيًا، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر زيارة الرابط: https://furas.momra.gov.sa/index.html .// انتهى //17:18ت م0149