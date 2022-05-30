الخرطوم 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسصادقت السودان على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع عليه في الرياض في السادس من يناير 2022 م.ويهدف الميثاق حسب بيان صادر عن الخارجية السودانية للعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من أجل التنمية والإدارة المستدامة لموارد البحار لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحماية البيئية والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الاقليميين والدوليين والاقتصاد العالمي.// انتهى //17:21ت م0150