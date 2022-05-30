الباحة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأكملت منطقة الباحة، استعداداتها لتنظيم مهرجان العسل الدولي الرابع عشر والفعاليات المصاحبة في شهر ذي الحجة القادم بموقع جمعية النحالين بمحافظة بلجرشي, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية النَّحَّالين التعاونية بالباحة المشرف العام على المهرجان والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم، أن المهرجان يتضمن المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل، الذي يعقد تحت شعار "ممارسات إدارة النحل الجيدة نحو تربية نحل مستدامة" ويشمل على خمسة محاور ممثلة في: إدارة المناحل، والتحسين الوراثي للنحل، وأمراض وآفات النحل، ومنتجات النحل وتعزيز القيمة المضافة, ويشارك في المؤتمر مجموعة من علماء تربية النحل من جميع قارات العالم، بهدف تحقيق تبادل المعلومات والخبرات، ومناقشة بنّاءة ومثمرة حول التحديات التي يواجهها النحالون، وسُبل التغلب عليها، وتعزيز صناعة تربية النحل، وإنتاج العسل واستدامتها.وبين أن المؤتمر ينفذ دورتين تدريبيتين عن التداوي بمنتجات النحل، الأولى تستهدف النحالين وجميع العاملين والمهتمين، والثانية مخصصة للممارسين في المجال الصحي، تنفذ بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعلاج بمنتجات النحل من قِبل خبراء دوليين أطباء يمارسون العلاج بمنتجات النحل، و 3 ورش تدريبية ممثلة في: التذوق الحسي للعسل ينفذها خبراء إيطاليون تستهدف المهتمين بالتعرف على معايير جودة العسل والراغبين في تعلم أسس التحكيم في مسابقات العسل الدولية والمشاركة في المسابقات، وورشتين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، ومراجعة إستراتيجية جمعية النحالين التعاونية للسنوات الخمس المقبلة.يذكر أن المنتدى الوطني الثاني، يقدم عروضاً وجلسات نقاش، لمناقشة خطة تطوير صناعة النحل ونظام تربية النحل، وتنظيم استيراد النحل التي أعدتها الوزارة، ونقاش ولقاء مفتوح بين النحالين ومسؤولي الوزارة, فيما يشارك في مهرجان العسل والمعرض المصاحب 50 عارضاً للعسل، ومتوقع 50 عارضاً لأدوات ومستلزمات تربية النحل ومنتجات النحل الأخرى، ويشتمل المهرجان بالإضافة إلى المعرض على ندوات، وفعاليات ترفيهية، ومسابقات ومنافسات نحلية، ويستمر لمدة 15 يوماً.// انتهى //17:26ت م0152