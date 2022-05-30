الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسانطلقت اليوم، الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، عبر الاتصال المرئي، التي تستمر حتى 2 يونيو 2022م.وأكد معالي رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون، المنسق العام للمفاوضات الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أهمية دفع ملف المفاوضات تنفيذًا لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس نحو تعزيز مكانة مجلس التعاون وتعزيز علاقاته مع شركائه الدوليين من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وضمان آفاق جديدة أمام الاقتصاد الخليجي.// انتهى //17:36ت م0153