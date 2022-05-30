الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق على مدار الـ24 ساعة؛ وذلك ضمن جهودها التي تقوم بها في أعمال الصيانة الدورية على الطرق، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، إلى جانب الحد من زحف الرمال ورفع معدلات السلامة المرورية وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.وتستخدم الوزارة عدداً من الأدوات الخاصة بإزالة الكثبان الرملية وإيقاف زحف الرمال على الطرق، حيث تقوم عملية الإزالة بشكلٍ دوري.كما قامت الوزارة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لمنع زحف الرمال على الطرق وإزالة الكثبان الرملية، في سبيل الحفاظ على البيئة واستدامتها وتقليل آثار ظاهرة التصحّر، ومن ذلك إطلاق مبادرة "لنجعلها خضراء" بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إذ جرت الأعمال بزراعة أربعة صفوف من الأشجار بمسافات بينية مناسبة، وإقامة سياج جانبي للحماية، وتزويد منطقة التشجير بشبكات للري، في خطوة تستهدف زراعة أكثر من 4000 شجرة.وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في الحد من زحف الرمال، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.فيما تستهدف الإستراتيجية في طيّاتها تبنّي أحدث التقنيات التي تسهم في منع التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، كما تهدف للصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.// انتهى //17:37ت م0154