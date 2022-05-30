المدينة المنورة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي يجري تنظيمه في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأعماله أمس ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر ونخبة من الخبراء في مجال البيئة من حول العالم.وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في المنتدى خطتها الرامية إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات متنوعة تشمل مشاريع غرس الأشجار وزراعة النباتات الرئيسية في المحميات الطبيعية، وإجراء دراسات حول أفضل السُبُل لزراعة الأنواع المحلية في مشتل وبنك بذور متخصّصين ضمن منطقة تُعرَف باسم "قلب العلا الأخضر".وقال مدير عام البستنة والمشاتل في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور سامي المالكي، إن حماية الموائل الطبيعية في محافظة العلا هي من الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تحقيقها، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وتُعدّ الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للأراضي جزءاً من إستراتيجية واسعة النطاق في محافظة العلا تهدف إلى إعادة تشجير المناطق المتأثرة بعوامل التصحّر، والإدارة المستدامة لأراضي المراعي والمنتزهات العامة، والاستثمار في الأبحاث والتقنيات المبتكرة لمكافحة آثار التصحّر. ونطمح اليوم إلى إعادة إحياء الثروة الطبيعية في محافظة العلا عبر تشجيع أبناء وبنات الوطن في العلا على زراعة أنواع النباتات المحلية الملائمة بيئياً والقادرة على النمو في التربة المحلية، والمتناسبة مع مستويات هطول الأمطار السنوية بالمحافظة، مما يعزز علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية الثقافية.وأشار إلى أنه سوف يشارك خبراء البيئة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا في جلسة حوارية بعنوان "دور النباتات المحلية التي تعزّز تماسك التربة في مكافحة التصحّر والحدّ من فقدان التنوع البيولوجي في المناطق العربية القاحلة"، كما يقومون أيضا بتوعية الزوار بأهمية التشجير وذلك بجناح الهيئة في المعرض والمنتدى الدولي.وتطمح الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات البيئية بحلول العام 2035، حيث تتمثل هذه الأهداف في: إعادة زراعة المئات من أنواع النباتات المحلية، وإنتاج الملايين من البذور متعددة الاستخدامات في المشتل المحلي، وغرس ملايين الأشجار ضمن المحميات الطبيعية في مختلف أرجاء محافظة العلا، وإعادة تأهيل آلاف الهكتارات من الأراضي المتأثرة بعوامل التصحّر، إضافة إلى تعزيز الثروة البيئية وحمايتها عبر تبني أساليب الإدارة المستدامة للأراضي على مستوى محافظة العلا.يُذكر أنّ الهيئة أنشئت أول بنك للبذور يهدف لرعاية 600 ألف بذرة بحلول 2023، للحفاظ على النباتات المحلية المعرضة للانقراض مثل "العرعر" و"الحزى"، وللمساهمة في زيادة الغطاء النباتي الطبيعي والذي بدوره يساعد في إعادة التوازن الطبيعي في محافظة العلا والمملكة العربية السعودية.// انتهى //17:40ت م0156