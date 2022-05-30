الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسافتتحت جلسات اليوم الثاني من المنتدى والمعرض الدولي لتقنيات التشجير بعنوان "التنمية المستدامة للتشجير".وبدأت الجلسة الأولى بعنوان إعادة تأهيل الغابات والمجتمعات النباتية الطبيعية، واستخدام التقنيات الحديثة لرصد وتنمية الغطاء النباتي، ومناقشة إدارة آثار الحرائق وتغير المناخ .وكانت الثانية بعنوان النباتات الغازية والدخيلة والآثار الناجمة عنها على البيئة والتنوع الأحيائي، والتطرق للأنواع الملائمة للتشجير في البيئات المختلفة، وآليات الحد من انتشار النباتات الغازية.وناقشت الجلسة الثالثة موضوعات التشجير في المناطق الحضرية، ودور المساحات الخضراء في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة، والرابعة بعنوان تقنية موارد المياه للتشجير في المناطق الجافة، تضمنت تأثير التشجير على الأنظمة البيئية والمائية، واستخدام مصادر المياة غير التقليدية (الرمادية والمعالجة) في التشجير، والمقتنات المائية للنباتات، والنباتات المعتمدة على المياة المالحة.وتضمنت الجلسة الخامسة بعنوان أساليب وتقنيات تحسين خصائص التربة، موضوع أساليب وتقنيات تحسين خصائص التربة لتنمية الغطاء النباتي، ودور السبخات والأراضي الرطبة لتنمية الغطاء النباتي، أما السادسة اختصت بممارسات التشجير في عدة دول مشاركة .// انتهى //17:55ت م0159