تونس 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 39 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بمحافظات صفاقس وسوسة وقبلي.وأوضح الناطق باسم الحرس التونسي في بيان اليوم، أنه أوقفت المجموعة المهاجرة في أماكن مختلفة، بينهم 30 مهاجرًا كانوا يريدون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، كما أوقف الآخرين إثر اجتيازهم للحدود الجزائرية التونسية خلسة، مشيرا إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //18:22ت م0169