الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساختُتمت أمس بطولات الخيل "سعودية الأصل والمنشأ" ضمن فعاليات بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية "كحيلة" في نسختها الثانية التي أقيمت في الرياض، بمشاركة ما يقارب 511 جواداً عربياً أصيلاً، تنافسوا على 48 لقباً، حيث حققت جياد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز في بطولات سعودية الأصل والمنشأ عددا من الميداليات، وفي بطولة المهرات حققت المهرة "علياء عذبة" إنتاج مربط عذبة بطولة المهرات والميدالية الذهبية، كما حققت المهرة "إشراق عذبة" إنتاج مربط عذبة فضية البطولة، وحققت المهرة "اعتزاز عذبة" برونزية بطولة المهرات، وفي بطولة الأمهار حقق المهر "جلا عذبة" إنتاج مربط عذبة فضية بطولة الأمهار.كما حقق مربط عذبة العائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بالمهر "مهاجر عذبة" بطولة الأمهار والميدالية الذهبية.وفي بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة -التي أُقيمت أيضاً ضمن فعاليات بطولة المملكة- حققت المهرة "إرادة عذبة" إنتاج مربط عذبة العائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز الميدالية البروزنية لبطولة المهرات.// انتهى //18:41ت م0173