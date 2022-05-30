‎الباحة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، اجتماع مناقشة مشروع تطوير مطار الملك سعود بالباحة بحضور عدد من قيادات هيئة الطيران المدني وشركة مطارات والمقاول المنفذ للمشروع .واطلع على المرحلة الحالية التي وصل لها المشروع، كما استمع إلى شرح من مساعد مدير عام المشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي اليامي، كما استمع لشرح من مدير مطار الباحة المهندس فيحان الغامدي، عن الاستعدادات لموسم الصيف لهذا العام مع توفير جميع السبل لراحة المسافرين .ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله-, من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية، مؤكداً ضرورة متابعة إنجاز مشروع تطوير المطار كون المنطقة من أهم الوجهات السياحة في المملكة ويعدّ إنجازه أحد الروافد الأساسية لسياحة المنطقة، وجزء كبير من تنمية المنطقة يتوقف على إنجاز هذا المشروع المهم، والتنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة ووضع الحلول المناسبة في حالة واجه المشروع أية معوقات .كما وجه سمو أمير الباحة بالرفع الدوري لنسب الإنجاز لمشروع التطوير مع أهمية المرونة لحل أي إشكاليات قد تواجه التنفيذ، ورفع درجة التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات وإمارة المنطقة في هذا الخصوص .فيما وجه إمارة المنطقة بمتابعة المشروع ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المعنية وبإشراف سموه .//انتهى//18:42ت م0174