انجامينا 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسلقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب في شمال تشاد.وبيّن وزير الدفاع التشادي داود يحيى إبراهيم اليوم أن أعمال العنف اندلعت ليلا في موقع غير رسمي لتعدين الذهب في منطقة كوري بوجودي الجبلية بالقرب من الحدود مع ليبيا، حيث أوقعت نحو 100 قتيل يومي 23 و 24 مايو الجاري، مشيرا إلى انه تم إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع لتقييم الاضطرابات واستعادة الهدوء .وأضاف الوزير التشادي أنه تم تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء الناس من الموقع.// انتهى //19:06ت م0175