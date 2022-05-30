الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسبرزت مشاركة الطالبتين دلال الجميعة وإيلاف أبو نيان وهما طالبتا ماجستير في تخصصي "وراثة خلوية جزئية نبات" و "فسيولوجيا جزيئي نبات" من جامعة الملك سعود في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي يقام في مركز المعارض بالرياض لمدة ثلاثة أيام، بفكرة كرسي أبحاث يتناول التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي.ويهدف الكرسي الذي قدمته الطالبتان تحت إشراف أستاذ علم فسيولوجيا النبات الجزيئي بجامعة الملك سعود الدكتورة أسماء الحقيل إلى تعزيز دور الغطاء النباتي في مواجهة المشكلات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية وتنمية الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع السعودي وتعزيز الصورة الإيجابية لجهود المملكة للصون البيئي من خلال المؤتمرات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية بالإضافة إلى تحقيق شراكة علمية وبحثية متميزة مع مراكز الأبحاث الوطنية والدولية.وقالتا دلال وإيلاف لـ "واس":" رسالتنا في هذا الكرسي هي التميز البحثي و المعرفي بإجراء الدراسات البحثية وزيادة التوعية المجتمعية، وتفعيل الشراكات الوطنية والدولية لتوطيد دور الغطاء النباتي في الصون المستدام للبيئة في ضوء التغيرات المناخية المتسارعة".// انتهى //19:14ت م0179