الدمام 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم مع المدير العام لفرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية المهندس محمد القريعي سبل التعاون والشراكات المستقبلية، وطرح المبادرات التي يمكن تقديمها بهدف تعزيز وتطوير العمل المشترك بين القطاعين، وذلك بمقر الأمانة .وأكّد معاليه خلال اللقاء أن الأمانة حريصة على إيجاد أفضل فرص لتطوير التعاون بين القطاعين في العديد من المسارات، بهدف الوصول إلى شراكات تعاون مستقبلية يتم من خلالها الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل القطاعين الهندسي والبلدي نظرا لتقارب القطاعين وأهميتهما بالمنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة، وأهم المبادرات والخدمات التي تقدمها أمانة الشرقية ودعمها لاحتياجات القطاع الهندسي الممثل بالهيئة .من جانبه نوه المدير العام لفرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية المهندس محمد القريعي بدور أمانة الشرقية ومبادراتها والدعم الذي تقدمه لجميع القطاعات ذات العلاقة، مؤكدا أهمية التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية من خلال عدة أوجه ومجالات كمجال التدريب والتطوير والإشراف على المكاتب المهندسين وتبادل الخبرات والأفكار فيما يعمل على تطوير العمل بالمنطقة، نظرا لكون الأمانة من الشركاء الإستراتيجيين المهمين للهيئة .// انتهى //19:15ت م0180