داكار 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسدعا الرئيس السنغالي ماكي سال -الذي يرأس منظمة الاتحاد الأفريقي- جمهوريتي الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى بدء حوار بينهما للحد من تصاعد حدة التوترات بين البلدين، وذلك على خلفية اتهام كينشاسا لرواندا بدعم متمردين للقيام بإعمال تزعزع الأمن والاستقرار في الكونغو.وكانت الكونغو الديقراطية قد استدعت سفير رواندا لدى كينشاسا فنسنت كاريغا، وأبلغته بغلق المجال الجوي بينها وبين رواندا، احتجاجا على الهجمات التي استهدفت قواتها العسكرية قبل يومين، التي تقول الكونغو إنها تنطلق من رواندا .من جانبها نفت رواندا دعمها متمردي "حركة 23 مارس" في الاشتباكات الحدودية مع الكونغو الديمقراطية قبل يومين .// انتهى //19:24ت م0181