انجامينا 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسالتقى الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي اتنو بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك على هامش أعمال القمتين الاستثنائيتين لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين تشاد والمغرب وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:40ت م0185