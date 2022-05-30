الرباط 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" انخفاضا بنسبة 0.11 %، مسجلا 12.321,15 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % مسجلا 993,26 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.38 % مسجلا 923 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 67,63 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 644,09 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:41ت م0186