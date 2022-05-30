اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على انخفاض
الاثنين 1443/10/29 هـ الموافق 2022/05/30 م واس
الرباط 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" انخفاضا بنسبة 0.11 %، مسجلا 12.321,15 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % مسجلا 993,26 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.38 % مسجلا 923 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 67,63 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 644,09 مليار درهم مغربي.
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19:41ت م
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