إسلام آباد 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسعقدت باكستان وإندونيسيا اليوم الجولة الثالثة للجنة التعاون الدفاعي المشتركة، وذلك لمراجعة التعاون القائم بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية.وشارك في الاجتماع -الذي انعقد عبر الاتصال المرئي- كبار المسؤولين من وزارتي الدفاع الباكستانية والإندونيسية، حيث تم التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات المنفعة الثنائية بما فيها مكافحة الإرهاب والأمن وتعزيز السلام في المنطقة.واتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات الدفاعية.// انتهى //19:43ت م0187