الرباط 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسعقد مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دورة تدريبية في جمهورية كينيا حول "كتابة اللغات الأفريقية المحلية بالحرف العربي المنمّط"، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة أفريقيا العالمية.وأوضحت المنظمة أن هذه الدورة -التي تستمر على مدى 10 أيام- يستفيد منها أكثر من 40 متدربا من مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية، والمتخصصين في الدراسات الإسلامية واللغة العربية في جمهورية كينيا، ويشرف على تأطيرها خبراء متخصصون في اللغة العربية، وذلك في إطار برنامج اتفاقية التعاون المبرمة بين الإيسيسكو والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة أفريقيا العالمية.كما تدخل الدورة ضمن توجّهات الإيسيسكو الجديدة الرامية إلى تشجيع المجتمعات الأفريقية على كتابة لغاتها المحلية بالخط العربي.// انتهى //19:50ت م0190