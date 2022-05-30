الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسبرزت مشاركة سلطنة عُمان في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي يقام في الرياض ممثلة في "هيئة البيئة" المعنية بحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية في عُمان، ودورها في سن القوانين والتشريعات البيئية وتنفيذها، بالإضافة إلى إعداد المبادرات والخطط والإستراتيجيات البيئية الوطنية.وذكرت المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة في هيئة البيئة بسلطنة عُمان الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية لـ"واس" أن الهدف من المشاركة هو إبراز جهود السلطنة في عمليات وتقنيات التشجير والري المختلفة، والمحافظة على الغطاء النباتي، والاستفادة من أهم التقنيات المتبعة في عمليات التشجير وتجارب الدول الأخرى المشاركة بالمعرض، ونقلها إلى السلطنة لتطبيقها.وأوضحت أن العديد من أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الهيئة (المبادرة الوطنية لزراعة ١٠ ملايين شجرة) والتي تهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي، وتحسين التنوع الأحيائي بالسلطنة التي من شأنها زيادة الفرص الاستثمارية للنباتات والأشجار ذات القيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات ومشاريع التخفيف من التغيرات المناخية، كزراعة أشجار القرم التي تمتص ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من ملوثات الهواء كقانون منع استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام التي سنته هيئة البيئة في ٢٠٢١.وأشارت إلى أن العديد من المشاريع التي نفّذتها الهيئة تساعد على التخفيف من تلوث الهواء والمياه، وتعزيز وتطوير المحميات البيئية، ونشر التوعية البيئية في المجتمع، وتعزير التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠، التي ترسم خارطة طريق ٢٠ سنة قادمة، والتي أبرز مرتكزاتها المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية التي تتميز بها عمان، دعماً للاقتصاد العماني وإيجاد القيمة المحلية المضافة من استخدام تلك الموارد الطبيعية، وأيضا من أبرز أهدافها استخدام الطاقة المتجددة، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر؛ لاستدامة الموارد الطبيعية.// انتهى //20:31ت م0191