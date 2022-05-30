الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندرو بلازا، قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة من 4 - 14 يونيو المقبل.وضمت القائمة 14 لاعبًا وهم :أسعد السعد، حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، ناصر الحارثي، عبدالرحمن الملا، عبدالإله العتيبي، معاذ العسيري، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، عبدالله مغربي، أسامة باعبدالله، مشاري العبيد، سلطان الدحيم.يُذكر بأن القرعة أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات الكويت وفلسطين والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عُمان والإمارات ولبنان والبحرين.// انتهى //20:35ت م0192