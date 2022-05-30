الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسشاركت هيئة تطوير محمية الأمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.وتأتي مشاركة الهيئة لإبراز دورها في المحافظة على البيئة والاستدامة الطبيعية ومكافحة التصحر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ودورها في عملية استعادة التوازن البيئي من خلال تنمية وزيادة الغطاء النباتي، ويستعرض جناح الهيئة مشتلاً يعرض فيه مجموعة من أنواع الشتلات البرية، التي تنتشر في المحميات، بالإضافة الى استعراض أبرز التقنيات الحديثة والمستخدمة في نثر البذور البرية عبر طائرات الدرون.// انتهى //20:43ت م0194