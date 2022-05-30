سكاكا 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، في مجلسه الأسبوعي بمنزل سموه في مدينة سكاكا، أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وأهالي المنطقة ومحافظاتها.وتناول اللقاء القضايا التي تهم المنطقة، كما استمع سموه إلى مقترحات الأهالي بشأن عدد من الموضوعات.وأكد سمو أمير المنطقة مواصلة العمل لتطوير الخدمات وتلبية الاحتياجات في محافظات المنطقة وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.ونوه سموه بدور رجال مكافحة المخدرات بالمملكة والمنطقة في محاربة هذه الآفة، ووقوفهم سداً منيعاً في وجه مخططات استهداف أبناء وشباب الوطن وإجهاض هذه المخططات بيقظة واحترافية.حضر الاستقبال وكلاء الإمارة.// انتهى //21:24ت م0203