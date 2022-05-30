تونس 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسافتتح الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي بالعاصمة التونسية اليوم أعمال الدورة الخامسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، الذي ينعقد بإشراف اتحاد اذاعات الدول العربية وبمشاركة ممثلي الاتحادات المعنية من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد.ونوه المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان في كلمته في افتتاح أعمال الملتقى بالأهمية الكبرى التي تكتسيها أنشطة الاتحادات العربية، وبالأدوار القيمة التي تقوم بها ومواكبتها لمظاهر التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربية.وتناقش هذه الدورة مواضيع من أهمها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأوضاع في المنطقة العربية و التغيرات المناخية و تأثيرها على اقتصاديات المنطقة العربية، إلى جانب تقارير عن أنشطة و إنجازات الاتحادات العربية أعضاء الملتقى وموعد ومكان عقد الدورة القادمة.//انتهى//21:27ت م0204