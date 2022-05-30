القدس المحتلة 29 شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م واسشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان فلسطينيين من منطقة باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من المنطقة.في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية شرق القدس المحتلة وداهمت متجرا هناك.//انتهى//21:29ت م0205