القاهرة 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسعقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي يزور القاهرة حاليًا.وناقش الجانبان خلال المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تنسيق المواقف بشأنها.وشهد رئيس الوزراء المصري والرئيس البولندي، انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، وذلك بهدف دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.//انتهى//21:33ت م0206