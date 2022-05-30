الجبيل 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسزار وفد من المركز السعودي للاعتماد برئاسة المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، المقر الرئيس للهيئة الملكية بالجبيل، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد آل حسين.وبدأت الزيارة بجولة تعريفية بمقر الهيئة الملكية للجبيل، نوقش بعدها عدد من الموضوعات التي تهم العمل المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والهيئة في مجالات عديدة.تأتي هذه الزيارة انطلاقًا من حرص المركز السعودي للاعتماد على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى جهات تقويم المطابقة الوطنية بما يحقق حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد.// انتهى //21:43ت م0209