الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان اليوم فريق الهلال بكأس الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عامًا بمقر نادي الهلال بالرياض.وكان الهلال حسم أمس الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا، بعد فوزه على ضيفه الجيل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما في آخر مباريات الموسم والمؤجلة من الجولة الـ 32، ليحصد اللقب مستفيدًا من خسارة المتصدر أحد أمام مضيفه عرعر بهدفين نظيفين لحساب الجولة نفسها.وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد أحد عند 69 نقطة متراجعًا لمركز الوصافة.// انتهى //21:44ت م0210