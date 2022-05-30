الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستشارك وزارة الحرس الوطني بجناح تعريفي وتوعوي في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، والذي ينظمه المركز الوطنيّ لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو.وتأتي مشاركة وزارة الحرس الوطني تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافةً إلى إبراز جهودها من خلال أرقام وإحصاءات تتيح للزائر التعرف على الأعداد الكلية لقطاعات الوزارة المشاركة من مختلف مناطق المملكة.ويقدم جناح الوزارة في المعرض شاشات تفاعلية تتيح للزوار معرفة عدد الأشجار والشجيرات التي زرعت خلال الفترة الماضية بإجمالي 542,450 شجرة وشجيرة في قطاعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، كما يحتوي الجناح معرضاً مصوراً للمساحات الخضراء والحدائق في المدن السكنية والمدن الطبية والمرافق التعليمية التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //22:14ت م0211