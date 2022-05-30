ريو دي جانيرو 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلفتها الأمطار الغزيرة في شمال شرق البرازيل إلى 91 قتيلاً على الأقل.وأفادت هيئة الدفاع المدني البرازيلية اليوم أن هناك 26 شخصاً في عداد المفقودين بولاية بيرنامبوكو، ولجأ نحو 5 آلاف شخص إلى مراكز استقبال، كما أعلنت 14 بلدية حول مدينة ريسيفي الساحلية حالة الطوارئ.// انتهى //22:23ت م0212