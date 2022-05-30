الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسافتتح وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي اليوم، ندوة بعنوان "لقاحات كورونا والأطفال : نظرية علمية وطبية حقوقية" ينظمها كرسي أبحاث لقاحات الأمراض المعدية، وذلك بالمسرح الرئيس للمدينة الجامعية للطالبات.واستهلت الندوة بكلمة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أوضح فيها أن الجامعة تعمل جاهدة لتطوير الدراسات العليا والبحث العلمي كجزء أساسي من منظومة العلوم والتقنية في المملكة، من أجل الارتقاء إلى مصاف المنظومات العالمية على النحو العلمي، والإسهام بفعالية في بناء مجتمع المعرفة.وأشار إلى أن هذه الفعالية التوعوية تنعقد بالتزامن مع اهتمام الحكومة الرشيدة بمستجدات وتطورات (كوفيد- 19)، وأهمية توعية المجتمع بصحة الأطفال وأخذهم اللقاح، مؤكداً ضرورة الاستناد على الأبحاث العلمية في تلقي المعلومات.بعد ذلك عٌقدت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان لقاح (كوفيد- 19) ومدى فعاليته وأمانه على الأطفال تناولت أهمية اللقاح للأطفال وتأكيد ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها والاعتماد على الدراسات الطبية, كما تطرقت الجلسة إلى جدري القرود والفرق بينه وبين (كوفيد- 19)، وأنه لن يصل لمستوى الجائحة في ظل الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية، كما جرى الإعلان عن طرح مبادرات مستقبلية لتطوير اللقاحات بتقنيات الجيل الرابع، وبرامج داعمه من وزارة التعليم للقطاع الصحي.فيما ناقشت الجلسة الثانية "دور وزارة التعليم لعودة الأطفال الآمنة للمدارس ومراعاة نفسيتهم"، ومجهودات وزارة التعليم ودورها الريادي في مواجهة جائحة كورونا، وتحويل التحديات إلى فرص نجاح، ودور الجهات الحقوقية متمثلة في هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، وعملها على حماية الأطفال وقت الجائحة، وأن صحة الطفل أمر أولي في أنظمة الدولة، حيث صادقت على حق حماية الطفل من الإيذاء والإهمال منذ عام 1995م.// انتهى //22:36ت م0215