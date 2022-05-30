سكاكا 29 شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م واسحصلت مبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في علوم الحاسب بالولايات المتحدة الأمريكية، بسمة بنت إبراهيم الخنجر، على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي وذلك ضمن الأبحاث المدعومة في جامعة فلوريدا أتلانتك الأمريكية.وتجري المبتعثة حالياً بحثاً عن توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية، واستخدام تقنيات أمنية للمحافظة على مواقع المعدات الحربية والجنود وتأمينها واسترجاعها من الجهات الموثوقة.وقدمت جامعة الجوف التهنئة للمبتعثة، متمنية لها ولأبناء وبنات الوطن المزيد من التقدم والنجاح.// انتهى //22:57ت م0218