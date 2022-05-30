الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات، فريق الصفا بدرع بطولة المملكة للأشبال "مواليد 2006 - 2007م" بعد فوزهم على النور بشوطين مقابل شوط واحد، في ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 21 فريقاً من مختلف مناطق ومدن المملكة، وأقيمت على خمس صالات رياضية في المنطقة الشرقية خلال 5 أيام، وأدارها 30 حكماً ممن يندرجون تحت برنامج الحكم الواعد.وسلّم اللاعب الدولي حسين المحسن الميداليات الفضية لفريق النور، فيما سلم اللاعب الدولي السابق ياسر العبيدي الميداليات البرونزية لفريق مضر، كما كرم علي العليوات حكام البطولة.واختارت لجنة المسابقات أفضل 7 لاعبين في البطولة، وهم: حسن الصفار من نادي النور "جناح أيمن" ، ومحمد القايد من نادي مضر "جناح أيسر" ، وعبدالله القريناوي من نادي الصفا "دائرة" ، وياسر ضيف الله من نادي الحزم "ظهير أيمن" وأمجد بيضي من نادي الهلال "ظهير أيسر" ، وعبدالله المرهون من نادي مضر "صانع لعب" ، و سلمان المعيني من نادي الصفا "حارس".يذكر أن البطولة شهدت إقامة 73 مباراة بمشاركة 366 لاعباً مثلوا 21 فريقاً، كما شهدت البطولة تسجيل 3425 هدفاً.// انتهى //23:24ت م0221