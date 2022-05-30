الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسهنأ مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس، الدكتور رجاءالله السلمي الفرق المدرسية الـ 32 المتأهلة إلى بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس للبنين لكرة القدم 2022، متمنياً لجميع الفرق التوفيق في منافسات البطولة.وأشاد رئيس اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس بجهود جميع اللجان التي بذلت منذ بداية منافسات الدوري لهذا العام بدءاً من مرحلة التصفيات العامة إلى تصفيات المناطق الأخيرة"، مشيراً إلى أن الجوانب التنظيمية الإدارية والفنية، وتشغيل المباريات في 47 مدينة ومحافظة، ، بإدارة أكثر من 23 ألف مباراة، حيث أسهم في ذلك النجاح إدارة مشروع دوري المدارس ومعلمو التربية ومشرفو الرياضية وإدارات التعليم في وزارة التعليم".وتأهلت إلى بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين، فرق مدارس "فئة المرحلة المتوسطة"، الفرسان الأهلية بالرياض وتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل ومصعب بن عمير بمكة المكرمة ومتوسطة سعيد بن المسيب بالمدينة المنورة ومتوسطة سيبويه ببريدة ومتوسطة الملك عبدالله بحائل ومتوسطة الفاروق بتبوك ومتوسطة صامطة بجازان ومتوسطة الأندلس بنجران ومتوسطة الحطاوي بعسير وسراقة بن مالك بالجوف ومتوسطة آل موسى بالباحة ومروان بن الحكم برفحاء والإمام الشعبي بجدة وصهيب الرومي بالأحساء ومتوسطة العلا بن الحضرمي بالطائف، بالإضافة إلى فرق مدارس "فئة المرحلة الثانوية"، ثانوية طيبة بالزلفي وثانوية القيصومة بحفر الباطن والإمام الترمذي بالقنفذة وثانوية القدس بالمدينة المنورة وعبدالله بن حميد ببريدة وثانوية الشملي بحائل وثانوية تبوك بتبوك وثانوية الروضة بجازان وثانوية الغزالي بنجران وثانوية الملك خالد برجال ألمع بعسير وثانوية عبدالرحمن السديري بالجوف وثانوية الملك فهد بالباحة وثانوية المغيرة برفحاء وثانوية الرازي بجدة ومدرسة الجفر الثانوية بالأحساء وثانوية قرطبة بالطائف.في حين أكملت اللجنة الإشرافية واللجان المعاونة كافة الترتيبات والتحضيرات لبدء منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين، حيث وجهت اللجنة الإشرافية الدعوة للأندية لحضور كشافيها منافسات البطولة التي ستقام على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.// انتهى //23:31ت م0222