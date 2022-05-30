رام الله 29 شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م واسأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك أمس، تحول كبير وخطير في حلقة الصراع مع الاحتلال وبحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم.وأضاف أشتيه خلال جلسة الحكومة ، أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات من خلال عدوانها المتكرر على الأقصى والقدس، ومحاولتها فرض واقع يناقض (ألستاتيكو) التاريخي للحرم القدسي الشريف.وأشار إلى أن بيانات الإدانة لا تكفي، وعلى العالم أن يقول ويفعل ما يحمي القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يخرج من دائرة الفشل فيما يتعلق بفلسطين إلى دائرة الفعل.//انتهى//23:33ت م0224