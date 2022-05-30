نواكشوط 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أمس بالعاصمة نواكشوط بالفريق الأممي المكلف بمراقبة تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي حول حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي.وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية، مختلف مجالات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:06ت م0002