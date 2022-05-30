الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستوج فريق الوداد الرياضي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه ، بعد فوزه على نظيره النادي الأهلي المصري بهدفين دون رد ، خلال مواجهتهما الليلة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.وجاءت ثنائية الوداد الرياضي عن طريق اللاعب زهير المترجي في الدقيقتين 15 و 48 .يذكر أن الفريق المغربي كرر تفوقه على الأهلي بعدما سبق له الفوز عليه في نهائي نسخة عام 2017، حيث تعادلا ذهاباً في القاهرة بهدف لكل منهما، وفاز الوداد في العودة على أرضه بهدف مقابل لا شيء.// انتهى //00:19ت م0003