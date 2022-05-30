الرياض 1 ذو القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية مملكة هولندا ويبكه هويكسترا.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.وناقش الجانبان، الجهود الدولية المبذولة بشأن التعامل مع الأزمة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم "صافر"، بسبب الممارسات العبثية لميليشيا الحوثي الإرهابية قبالة السواحل اليمنية، وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.// انتهى //00:28ت م0004