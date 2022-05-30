تونس 1 ذو القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حفل عشاء أقامه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس على شرف المشاركين في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بدورتها الـ 53، والدورة الخامسة لملتقى الاتحادات العربية المتخصصة، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.ورحب مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان، بضيوف الاتحاد، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك وضرورة دفعه والرقي به إلى أعلى المراتب.حضر الحفل، ممثلو الهيئات سفراء الدول العربية في تونس، وممثلو الاتحادات العربية المتخصصة، وممثلو الدول الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية.// انتهى //00:42ت م0005