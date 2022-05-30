سياسي / المملكة المتحدة تدينُ احتجازَ إيران سفينتين يونانيتين
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
لندن 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
أَدَانَتِ المملكةُ المتحدةُ - اليوم- وبشدة احتجازَ إيراني سفينتين يونانيتين في 27 مايو بمياه الخليج.
وأوضحَ متحدثٌ رسميٌّ باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن أفعال إيران تُشكِّلُ خطرًا كبيرًا على سلامة وأمن الشحن، وتُمَثِّلُ انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحرية الملاحة.
وطَالَبَ المتحدثُ الرسميُّ إيرانَ بالإفراج الفوري عن السفينتين وطاقمِهما.
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