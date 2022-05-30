لندن 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأَدَانَتِ المملكةُ المتحدةُ - اليوم- وبشدة احتجازَ إيراني سفينتين يونانيتين في 27 مايو بمياه الخليج.وأوضحَ متحدثٌ رسميٌّ باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن أفعال إيران تُشكِّلُ خطرًا كبيرًا على سلامة وأمن الشحن، وتُمَثِّلُ انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحرية الملاحة.وطَالَبَ المتحدثُ الرسميُّ إيرانَ بالإفراج الفوري عن السفينتين وطاقمِهما.//انتهى//00:45ت م0006