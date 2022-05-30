الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس‎قَبَضَتْ شرطةُ منطقةِ الرياضِ على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو، وأحدهما يعتدي على امرأةٍ في أحد أحياء مدينة الرياض، وتَبيَّنَ من إجراءات الاستدلال الأولية أن ذلك نتيجة خلافات عائلية،ولم تتقدم المرأة المُعْتَدَى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية،وجرى إيقافهما،واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //00:57ت م0007