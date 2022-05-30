بغداد 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساعتقلَ الأمنُ العراقيُّ أحدَ عناصرِ تنظيمِ داعش الإرهابي في غرب محافظة نينوى.وأَفَادَتْ خليةُ الأمنِ العراقيِّ - في بيان الليلة - أنَّ العمليةَ تمَّتْ بإسنادِ قوةٍ تابعةٍ ل‍قيادة القوات البريَّة العراقيَّة، في قرية الصمود بناحية زمار غربي نينوى، حيث قُتِلَ شقيقُهُ وأُلقِيَ القبضُ على ابنِه.// انتهى //01:04ت م0008