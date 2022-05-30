سياسي / الأمنُ العراقيُّ يعتقلُ أحدَ عناصرِ تنظيمِ داعش الإرهابي غربي محافظة نينوى
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
بغداد 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
اعتقلَ الأمنُ العراقيُّ أحدَ عناصرِ تنظيمِ داعش الإرهابي في غرب محافظة نينوى.
وأَفَادَتْ خليةُ الأمنِ العراقيِّ - في بيان الليلة - أنَّ العمليةَ تمَّتْ بإسنادِ قوةٍ تابعةٍ لقيادة القوات البريَّة العراقيَّة، في قرية الصمود بناحية زمار غربي نينوى، حيث قُتِلَ شقيقُهُ وأُلقِيَ القبضُ على ابنِه.
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