الجزائر 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس بالجزائر، بوفد برلماني ايطالي، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الإيطالي، بييرو فاسينو.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، لا سيما في المجال البرلماني، إضافة الى التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما يهم حوض البحرالأبيض المتوسط.// انتهى //01:31ت م0009