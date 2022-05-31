سياسي / وزير الخارجية الجزائري يلتقي بوفد برلماني إيطالي
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
الجزائر 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس بالجزائر، بوفد برلماني ايطالي، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الإيطالي، بييرو فاسينو.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، لا سيما في المجال البرلماني، إضافة الى التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما يهم حوض البحر
الأبيض المتوسط.
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