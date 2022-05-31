الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها الى أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الشرقية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة نهاراً على الجزء الشمالي تتحول جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة ليلاً. وجنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة نهاراً على الجزء الجنوبي تتحول شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة ليلاً, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:01ت م0013