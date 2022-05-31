اجتماعي / فرع جمعية "كبدك" بالمدينة المنورة يعقد اجتماعه الدوري
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
عقد المجلس الاستشاري لفرع جمعية كبدك بالمدينة المنورة أمس اجتماعا بحضور رئيس المجلس الدكتور منصور بن محمد النزهة والأعضاء وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .
وناقش الاجتماع كافة أعمال الجمعية واعتماد خطة عملها للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢م وطرح ما تم التوصل إليه بشأن الوقف والاستماع لمقترحات أعضاء المجلس الاستشاري ، كما تم اتخاذ بعض التوصيات المتعلقة بسير العمل في الجمعية والسير قدمًا لتحقيق أهدافها السامية وغاياتها النبيلة .
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