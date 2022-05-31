المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسعقد المجلس الاستشاري لفرع جمعية كبدك بالمدينة المنورة أمس اجتماعا بحضور رئيس المجلس الدكتور منصور بن محمد النزهة والأعضاء وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .وناقش الاجتماع كافة أعمال الجمعية واعتماد خطة عملها للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢م وطرح ما تم التوصل إليه بشأن الوقف والاستماع لمقترحات أعضاء المجلس الاستشاري ، كما تم اتخاذ بعض التوصيات المتعلقة بسير العمل في الجمعية والسير قدمًا لتحقيق أهدافها السامية وغاياتها النبيلة .// انتهى //06:15ت م0014