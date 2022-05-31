عام / محافظة المهد تعقد اجتماع لجنة السلامة المرورية
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
رأس محافظ محافظة المهد عايض بن سعيد آل مشيط أمس اجتماع لجنة السلامة المرورية بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة .
واستعرض الاجتماع المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة والحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية .
وأكد المحافظ حرص واهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بتفعيل دور لجان السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري ، حاثا الجهات إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب .
// انتهى //
06:15ت م
0015