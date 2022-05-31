المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسرأس محافظ محافظة المهد عايض بن سعيد آل مشيط أمس اجتماع لجنة السلامة المرورية بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة .واستعرض الاجتماع المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة والحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية .وأكد المحافظ حرص واهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بتفعيل دور لجان السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري ، حاثا الجهات إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب .// انتهى //06:15ت م0015